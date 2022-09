Caro bollette, Pichetto a commercianti: "Agire in fretta, priorità assoluta"

"Il grido di allarme delle associazioni di categoria sul caro bollette non può rimanere inascoltato. Agire in fretta e' una priorità assoluta. Il governo deve intervenire al più presto con tutti gli strumenti a disposizione per recuperare quanto dovuto dalle aziende. Forza Italia si farà promotore dell' aumento al 50 per cento del credito di imposta, così come richiesto da Confcommercio. E' un passo ormai improcrastinabile: in gioco c'è la vita di milioni di imprenditori, giovani e famiglie". Lo dichiara il senatore di Forza Italia e viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.