Storie di Piazza di scena a Muzzano

Domenica 4 settembre a Muzzano si esprimeranno le due sezioni artistiche di Storie di Piazza, quella teatrale e quella cinematografica, con la presentazione al pubblico di uno spettacolo e di un video, entrambi prodotti dall'Associazione e ambientati in due epoche differenti della storia del paese.

Per il teatro, nel pomeriggio, nella Piazza Parrocchiale, verrà messo in scena il Mercato del '900, con la regia di Manuela Tamietti, penultima delle rappresentazioni dedicate agli antichi mercati previste per la ricca stagione Storie Biellesi 2022, effettuata grazie al coordinamento della Rete Museale Biellese. Il progetto Storie Biellesi gode del contributo di Fondazione CRB, Fondazione CRT e diversi altri Comuni e partner. Il Mercato si snoderà dalla Piazza verso alcuni cortili del paese con partenza alle 15, 16 e 17, previa prenotazione al numero 340 3510365. A seguire verrà presentato in anteprima il video “Antonio Bertola ingegnere militare”, prodotto da Storie di Piazza, girato tra Muzzano e Torino, con la regia di Maurizio Pellegrini.

Si tratta di un breve filmato dedicato all'illustre muzzanese Antonio Bertola (1747-1715, architetto e ingegnere del Ducato di Savoia) destinato ad arricchire il percorso espositivo del museo a lui dedicato nella Piazza Parrocchiale di Muzzano. Il filmato, prodotto dal Comune di Muzzano con la collaborazione di Città di Torino, Museo Civico Pietro Micca, Musei Reali di Torino, Politecnico di Torino, Palazzo La Marmora, é una breve fiction in costume con personaggi interpretati dagli attori di Storie di Piazza: Antonio Bertola (Carlo Costetti), una mendicante (Maurizia Mosca) e Pietro Micca (Luciano Tomasoni). I Mercati del '900 hanno attraversato il Biellese, da Cavaglià a Oasi Zegna, proponendo formule sempre diverse a seconda della personalizzazione e delle interazioni tra mercanti, che lo spettacolo offre.

I nostri mercanti, con la messa in scena dei mestieri nelle piazze e nei cortili, narrano della ricostruzione avvenuta in epoca post bellica, piccole vicende che spesso diventano grandi perché abbracciano non solo la storia d’Italia ma anche la storia della nostra umanità, rievocando un’epoca in cui c’erano solidarietà, amicizia, etica e speranza di futuro. L’improvvisazione e il gioco teatrale generano sempre nuove prospettive e visioni e assicurano divertimento e riflessione al pubblico coinvolto che viene calato in un’altra dimensione in cui è facile riconoscersi perché ci appartiene. I personaggi saranno diversi e rappresenteranno più di dieci mestieri, alcuni già visti come il cioccolataio, il “mulitta” o il venditore d’acciughe, altri già rappresentati ma con variazioni come i salumai, la caramellaia e le formaggiaie, altri nuovi come la piccola sarta, personaggio nato dal ritrovamento casuale in una scatola del quaderno d’appunti di Elterina.

Il suo quaderno, datato intorno al 1940 e seguenti anni, contiene gli appunti della Scuola di cucito di Andorno e ci racconta di abiti, combinazioni e mantelline e raccoglie manufatti, cartamodelli e riviste di una signorina passata attraverso il periodo bellico con un sogno: andare a scuola per imparare il mestiere di sarta. Come nota finale troveremo la bravissima violoncellista e cantante Simona Colonna con le canzoni legate alla nostra cultura piemontese. I testi sono di Renato D’Urtica e Manuela Tamietti. I costumi di Laura Rossi e gli oggetti di scena di Franco Marassi. La regia è di Manuela Tamietti. Con Martina Castellani, Slike Battistini, Federico Bava, Erika Borroz, Gaia Brunialti, Davide Ingannamorte, Giulia Marletta Ania Masi, Greta Masi, Salvo Montalto, Maurizia Mosca, Oriana Minnicino, Sandra Pizzato, Sonia Rondi, Luciano Tomasoni, Luisa Trompetto, Laura Vittino, Musica: Simona Colonna, Luciano Conforti, Noemi Garbo, Elena Straudi, Lavinia Pizzo, L’ultimo appuntamento con il Mercato (questa volta quello del Rinascimento) avrà luogo tra le “rue” del Ricetto di Candelo il prossimo 2 ottobre.