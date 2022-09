Amici della Lana, visita al Villaggio Poma e al Bosco degli Gnomi

Il mese di settembre il programma culturale Wool Experience di Amici della lana, inizia con la visita al Villaggio Operaio Poma e al Bosco degli Gnomi; la rassegna che sostiene soprattutto le attività della Rete Museale Biellese è realizzata grazie a Fondazione CR Biella e numerosi altri partner.

Domenica 4 settembre alle ore 15.00, Amici della Lana aps vi porterà alla scoperta del più antico villaggio operaio del Biellese ed uno dei primi d'Italia, ma in modo molto particolare: attraverso i suoni! Dai suoni della fabbrica ai suoni del bosco. Un percorso divertente adatto alle famiglie che coinvolgerà grandi e piccini con partenza dal Lanificio Botto.

Da lì armati di smartphone e lettore QR-code, si partirà lungo un facile percorso che permetterà di ascoltare i suoni campionati da Ted Martin Consoli con il progetto Identità Sonore e inseriti nei pannelli illustrativi del villaggio operaio. In questo modo, oltre a conoscere la storia del villaggio, ci si potrà immergere nella vita quotidiana del tempo passato, scandita dai suoni della fabbrica, dalle donne che lavavano nei lavatoi e da tutte quelle realtà ormai scomparse ma che risuonano nei nostri ricordi. A seguire, si farà una passeggiata al Parco Roggia alla scoperta del Bosco degli Gnomi, creato nelle scorse settimane e curato dai volontari di Miagliano. Il piccolo e colorato villaggio si trova oltre il nuovo ponticello che dal fondo del sentiero della roggia sale alla via Poma.

Venite a scoprirlo con il nuovo sentiero di collegamento all'area fitness Gymnasiumland di prossima ultimazione e con l’aula didattica all’aperto realizzati da parte del comune di Miagliano grazie a finanziamenti GAL Montagne Biellesi. I piccoli abitanti del bosco, tutti lavorati artigianalmente a mano, ci accompagneranno in un luogo fatato e ricco di sorprese per i grandi e per i piccini! Si potranno scoprire le loro casette, i panni stesi, i loro pentoloni in cui raccolgono le erbe, i loro sentieri, le loro medicine, i loro giochi… un mondo fantastico da scoprire! Vi aspettiamo domenica 4 settembre alle ore 15.00 al Lanificio Botto di Miagliano.

Il mese proseguirà con la scoperta dei segreti della lana, una passeggiata a Case Code e presentazione libri dell’associazione Orizzonti Creativi. Il 2 ottobre apertura straordinaria per visitare la Fabbrica sotterranea e la Centrale Idroelettrica. Scoprite il programma sul nostro sito www.amicidellalana.it Info e prenotazioni: 351.886.2836 - amicidellalana@gmail.com