Tollegno, vandali entrano alla Curavecchia e mettono tutto a soqquadro

La Curavecchia, la vecchia chiesa parrocchiale del paese, dedicata al santo francese Germano d’Auxerre che si trova a Tollegno è stata presa di mira dai vandali.

Nei giorni scorsi ignoti si sono introdotti nell'edificio ora di proprietà del Doc.Bi, Centro Studi Biellesi e hanno messo l'interno a soqquadro. La scoperta ieri giovedì 1 settembre. "Fortunatamente dentro non c'è praticamente più nulla - commenta con rammarico il sindaco Pier Giuseppe Acquadro - , ma sono stati rotti dei vetri e così via. Forse si è trattato di una brutta ragazzata, non si sa ancora al momento, vedremo. Certo che spiace trovarsi di fronte a situazioni simili".

Sul fatto stanno ora indagando i Carabinieri.