Coggiola, prendeva il reddito di cittadinanza senza averne diritto, denunciato

Sempre alta in provincia l’attenzione da parte dei Carabinieri nei confronti dei percettori del reddito di cittadinanza tesi a verificare il possesso dei requisiti che danno diritto all’ottenimento del beneficio economico.

Nel corso di uno di questi controlli i militari della Stazione di Coggiola hanno riscontrato che un trentenne del luogo aveva omesso di comunicare all’ente erogatore il venir meno del requisito a seguito dell’applicazione di una misura cautelare nei suoi confronti.

L’uomo, attualmente ristretto in carcere per altre vicende, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Biella e sono state avviate le procedure per l’interruzione della concessione ed il recupero del credito, stimato in poco meno di tremila euro.