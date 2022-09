Lessona, donna chiede dove tiene l'oro nascosto. L'anziana non risponde e la mette in fuga

Un altro tentativo di truffa è stato sventato nel Biellese. L'ultimo caso si è registrato a Lessona, dove un'anziana avrebbe messo in fuga una malintenzionata.

Stando alle ricostruzioni del caso, una donna si sarebbe presentata alla porta e avrebbe sostenuto di essere in cerca di una casa; inoltre, tra una chiacchierata e l'altra, avrebbe domandato alla pensionata dove teneva nascosto l'oro e gli oggetti preziosi.

La 78enne non è caduta nella trappola e ha semplicemente evitato di risponderle. Cosí facendo ha contribuito a far allontanare la donna che, in breve tempo, si è dileguata. Sul fatto, avvenuto ieri a Lessona, indagano i Carabinieri.