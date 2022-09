Casapinta: Accompagnato dai suoi Alpini, Pier Paolo Bassetti torna alla casa del Padre

Non ha potuto contenerli tutti la chiesa di Casapinta, né le persone, né il dolore, immenso, che la perdita inaspettata di Pier Paolo ha provocato nella famiglia, negli amici più intimi, in tutto il paese.

Forse Pier Paolo non vorrebbe che si piangesse, lui, che sapeva sdrammatizzare anche i momenti duri, con un sorriso, con una battuta, lui che un posto immenso lo teneva e si sentiva, lui che vedevi ogni giorno impegnarsi per la famiglia, per la comunità, mai fermo.

Difficile dare un senso alle parole sentite nell'omelia "Non è la fine, ma l'inizio della nuova vita, una festa perché si incontra il Signore che si pone in ginocchio per noi", difficile dare un senso al dolore che per chi rimane è atroce e pungente, difficile.

"Caro Pier Paolo, hai visto, siamo stati tutti lì per te. Perchè nella tua vita hai lasciato una impronta impossibile da cancellare. Senza di te, per tutti, non sarà più la stessa cosa. Buon viaggio"