Soccorso a persona ieri sera giovedì 1 settembre a Biella in via Vialardi di Verrone verso le 21,30 dove una donna è rimasta chiusa sul balcone non più in grado di entrare nel suo alloggio. Il figlio, resosi conto di quanto stava accadendo, ha chiamato il 112 per avere aiuto: immediato l'arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, che con l'autoscala hanno soccorso la donna.