Biella, chiuso per 5 giorni il bar Sesto Senso

I Carabinieri della Stazione di Biella e della Sezione Operativa del N.O.Rm. della Compagnia di Biella, nella mattinata di oggi, venerdì 2 settembre, hanno proceduto alla chiusura temporanea del “Bar Sesto Senso” di Viale Roma in questo Capoluogo.

Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Biella in piena concordanza con gli esiti dei riscontri e dei successivi accertamenti esperiti dai Carabinieri che hanno constatato la presenza nel locale di persone ritenute socialmente pericolose, fatti accertati in più occasioni attraverso l’identificazione dei presenti da parte militari nel corso di servizi di controllo degli esercizi pubblici.

I Carabinieri operanti, a conclusione di attività di monitoraggio durante le quali era stata riscontrata l’effettiva presenza nel locale di pregiudicati per reati contro la persona ed il patrimonio, ovvero per reati afferenti gli stupefacenti, che sovente hanno generato liti per le quali si sono resi necessari più interventi delle forze dell’ordine, sollecitati anche dai residenti della zona.