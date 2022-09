Torna a sfilare i trattori a Zubiena in occasione della tradizionale Festa dei Campagnin. L'evento è in programma nelle giornate del 3 e 4 settembre, con serata danzante, pranzo in compagnia, raduno dei mezzi, santa messa con benedizione (ore 10) e mercatino di hobbistica e artigianato. Nel pomeriggio gimkana e battesimo della sella per bambini e adulti. Presente anche un banco di beneficenza presso la biblioteca del paese.