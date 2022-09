Oggi vogliamo parlare delL’'urna cineraria porcellana perché per una persona che si trova nella situazione di dover scegliere un giorno dove collocare le ceneri per la cremazione di una persona cara può trovarsi in difficoltà e deve appoggiarsi per questo motivo alle agenzie funebri che si occupano anche di cremazione e che in genere hanno un catalogo di urne cinerarie affinché il cliente possa scegliere quella che è opportuna sotto tanti punti di vista compreso ovviamente il budget perché è inutile negare che quello è un elemento importante.

Ma non è solo il prezzo a determinare la scelta anche se comunque ci sono persone che sono in difficoltà economiche potrebbero optare per quella meno costosa. Però in realtà si tratta di un vaso e può essere personalizzato o quantomeno un po' e quindi è possibile ordinarla sempre in forma e materiali diversi in base ai propri gusti o in base a quelle che erano le volontà del defunto se casomai ci sono state relativamente alla sepoltura perché è una cosa che può capitare nel momento in cui la persona sa già di dover morire perché è molto malata e quindi vuole decidere tutto anche sul funerale e anche sulla sepoltura perché ci sono quegli individui che ne fanno una questione igienica oppure una questione spirituale ,ma poi toccherà la famiglia occuparsi dell'aspetto pratico.

Potendo personalizzare quindi l'urna si possono aggiungere dettagli in base ai propri gusti, però la parte interna ricordiamo che è composta da un blocco ben sigillato che può essere in alcuni casi di plastica ma spesso è di zinco e che verrà consegnato già chiuso agli addetti al crematorio.

Ovviamente questa è un'operazione importante che non possiamo sottovalutare in quanto garantirà la corretta conservazione delle ceneri eviterà quantomeno al 99% il rischio di dispersione perché la legge non la permette, mentre la parte esterna può essere totalmente personalizzabile

Ma come scegliere nello specifico

Per quanto riguarda la scelta e la personalizzazione delle urne cinerarie chiaramente partiamo dal rivestimento interno e dal materiale che potrà essere di porcellana come stiamo parlando oggi ma anche di marmo Alabastro o legno.

Quindi ogni persona e ogni famiglia di quel defunto potrà scegliere in base a quello che è il suo gusto oppure in base a quello che ritiene possa esprimere una certa affinità rispetto al carattere e l'altitudine della persona che è morta.

Ma al di là del materiale si possono esprimere preferenze anche per quel che riguarda le forme che potrebbero essere ovali, tondeggianti o anche altro. Ma Inoltre bisogna considerare un altro aspetto importante cioè che ogni urna cineraria a prescindere da forma, dimensione e materiale dovrà contenere i dati anagrafici del defunto e cioè morte, nascita e alcuni casi anche una piccola foto.

Si può lavorare anche su questi aspetti dal punto di vista della personalizzazione perché si possono esprimere delle preferenze specifiche relativamente alle modalità, agli spazi o alle tipologie di carattere di quello che si va a scrivere.

Quindi come possiamo vedere per quanto riguarda la scelta delle urne cinerarie si può lasciare spazio alla fantasia