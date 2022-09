Nessun funerale viene organizzato in autonomia: ci sono delle date proposte, di onoranze funebri, che forniscono dei servizi indispensabili rispetto a elementi che non possono essere eseguiti in autonomia quando muore qualcuno. Ad esempio, si occupano della sistemazione e vestizione salma notturna, perché effettivamente il funerale può essere organizzato anche durante una fascia oraria dove di solito gli esercizi commerciali sono chiusi. Una vestizione della salma prevede che i professionisti esperti in questo ambito, molto empatici, pieni di riguardi, vadano ad abbigliare il defunto con gli abiti che avrà all’interno della cassa di legno, sia quando sarà esposto dalla camera ardente, sia quando gli verrà fatto il funerale.

Non è assolutamente possibile propendere per alcuni outfit rispetto ad altri, ci devono essere delle norme che vengono rispettate e sono norme igieniche e di decoro. Si tratta comunque di regole base che facilmente tutti rispettano anche senza conoscerle. A volte il defunto ha già acquistato un abito per l’occasione, prima di morire, altre volte ha lasciato disposizioni all’interno del testamento e queste disposizioni non riguardano solo ed esclusivamente la vestizione, ma anche altri dettagli del suo funerale che devono essere tenuti in considerazione perché sono le sua ultime volontà.

Altre volte sono i parenti che decidono il tipo di vestito da mettere alla salma è il motivo per cui si sceglie un orario notturno è il fatto che si vuole predisporre immediatamente l’esposizione della salma nella camera ardente, per fare in modo che i presenti possano sostare con il defunto per qualche ora, passando questo tempo rimasto insieme a lui.

L’arte della Tanato estetica

A parte la vestizione della salma, ci sono dei professionisti specifici che sono impiegati all’interno di un’agenzia di pompe funebri e che si occupano di Tanato estetica.

La tanato estetica è la pratica di sistemare esteticamente il defunto, andando a utilizzare del make-up ad esempio o altri accorgimenti specifici, per migliorare il suo aspetto, in particolare nel volto.

Quindi, il discorso è che questo servizio facoltativo può essere inserito o meno all’interno di quelle di richiesti per l’organizzazione di un funerale. Se riteniamo ad esempio che la salma abbia cambiato troppo il suo aspetto rispetto a quando era in vita e vogliamo insomma farla assomigliare un po’ di più con la persona che tutti conoscevano, è una scelta sicuramente da fare. Non ho bisogno portarsi nella scelta di un servizio piuttosto che un altro, dipende anche molto dal budget che abbiamo a disposizione per il funerale ma dal momento che si tratta di un servizio personalizzato, possiamo molto giocare sulla giunta e l’esclusione di servizi piuttosto che altri, non dimenticandoci di adottare comunque con le soluzioni che sono indispensabili come ad esempio di trasporto con il carro funebre.

Comunque è un bravo impresario delle pompe funebri avrà sicuramente la sensibilità e il talento di guidare i propri clienti all’interno delle scelte che è possibile operare per avere la possibilità di organizzare l’ultimo saluto del proprio caro in maniera dignitosa e che venga ricordata da tutti.