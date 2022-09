Forse molte persone quando leggono questo articolo che parla di infedeltà coniugale Brescia e quindi di quei servizi che offrono le agenzie investigative e gli investigatori privati la sentono come una cosa che è molto lontana da loro

Naturalmente molto meglio quando rimane lontana da noi perché è chiaro che è meglio non aver bisogno di questo servizio, perché vuol dire che il nostro matrimonio va a gonfie vele e non abbiamo sospetti che il nostro e la nostra partner e ci stia tradendo e quello ci fa sentire più rilassat’ naturalmente

Però ove anche non fosse per noi e non possiamo mai dire che non ci possa servire un investigatore privato magari per una persona vicina che ha questo tipo di problema e quindi un familiare o un amico, o un collega di lavoro e sarebbe bene sapere come funziona invece che affidarsi aò sentito dire che lascia il tempo che trova

Molte persone anche se non lo ammetterebbero mai hanno sospetti sul loro coniuge e non parliamo di quelle persone che sono patologicamente gelose anche quando non servirebbe e quando non c'è motivo e quindi pensano subito ad una infedeltà perché hanno i loro traumi

Queste persone naturalmente non dovrebbero andare da un investigatore privato a dovrebbero lavorarci a livello terapeutico, mentre ad un investigatore privato a parte che raccontare la situazione a livello generico dovrà dare qualche indizio più preciso e specifico che avvalori la sua tesi altrimenti c'è il rischio che appunto sono solo delle paranoie e non vale la pena nemmeno iniziare con le indagini

. Quando parliamo di indizi magari possiamo riferirci ad ì aver preso il telefono del partner o della partner di aver visto un messaggio di un amico o un'amica o di un collega ad una collega di lavoro e fare un esempio in una casa visto che tanti tradimenti avvengono o nel posto del lavoro oppure su internet con presunti amici O presunte amiche che amici non sono poi, e magari aver notato una reazione di stizza da parte della persona in questione che cì ha insospettito ancora di più In poche parole

Bisogna provare a trovare un accordo con un investigatore privato

E in questi casi comunque non ha senso non andare a parlare almeno come investigatore privato e spiega la situazione all'interno di un incontro conoscitivo che tra l'altro in genere non ci dovrebbe costare nulla

E soprattutto all'interno dello stesso possiamo fare tutte le domande del caso per esempio come funzionano le indagini e quanto dureranno e che cosa ci possiamo aspettare come risultati e soprattutto quanto può essere il costo che chiaramente è la cosa che ci interessa di più e rispetto la quale dovremmo provare a trovare un accordo

Se questo accordo lo troviamo è fatta nel senso che poi potranno iniziare le indagini e è l'investigatore utilizzerà tutti gli strumenti come pedinamenti, foto e anche video per fare gli esempi per poi portare delle prove al cliente e alla cliente in questione