Giovani, ambiente e lavoro: il contributo delle nuove generazioni per la salvaguardia del pianeta

Le nuove generazioni stanno dimostrando di avere a cuore l'ambiente e di voler fare la propria parte per salvaguardare il pianeta. Non a caso, molti giovani stanno abbracciando le nuove professioni verdi, con l'obiettivo di fare un giorno la differenza in favore dell'ecosistema che ci ospita. Sono molte le ragioni per cui i giovani sono attratti dalle carriere verdi, come la piena percezione dell'urgenza di problematiche come il cambiamento climatico, e la consapevolezza che in questo settore ci sono svariate opportunità professionali.

Perché i giovani hanno a cuore il green, più degli adulti?

Stando ad alcune ricerche, per i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni la sostenibilità ambientale rappresenta uno dei criteri principali nella scelta della carriera lavorativa. Inoltre, molti ragazzi accetterebbero senza problemi anche uno stipendio inferiore, a fronte della certezza di lavorare per un'azienda green o per un obiettivo sostenibile concreto. Non a caso, si parla sempre più spesso di "Generazione Greta": una generazione che ha assistito in prima persona agli effetti del cambiamento climatico e dei danni ambientali, e che teme per la salute e il futuro del pianeta. Questo spiega anche perché i giovani dimostrano una sensibilità nei confronti del green diversa dagli adulti, i quali invece tendono a concentrarsi maggiormente su altri aspetti.

Quali sono gli elementi sui quali i giovani si concentrano, a livello di green? Ad esempio la raccolta differenziata e il riciclo, insieme alla mobilità elettrica, alle energie rinnovabili e alle emissioni di CO2. Inoltre, in molti vestono i panni di green influencer, partecipando alla diffusione di queste nozioni attente all'ambiente e alla sua salute.

Il rapporto tra giovani, sostenibilità e professioni green

Come detto, le nuove generazioni possono e desiderano dare un valido contributo alla tutela dell'ambiente, grazie alla loro creatività, al loro spirito innovativo e alla loro capacità di vedere le cose da una prospettiva diversa rispetto agli adulti. Qui entrano in gioco alcuni mestieri etichettati come "green jobs", proprio perché nascono per cercare di contenere la crisi ambientale che stiamo vivendo.

Per acquisire le competenze necessarie a lavorare in tale contesto, però, è importante seguire dei corsi di studio specifici e mirati, specializzandosi il più possibile. A tal proposito, esistono alcuni corsi di studio ad hoc, come nel caso del master in energy management proposto da RCS Academy, per citare un’opzione. Questo consente ai giovani laureati di acquisire quanti più strumenti e tecniche possibili nell'ambito in questione. Tra le altre professioni green da prendere in considerazione, non si possono non citare l'architetto verde, l'ecologo, l'ingegnere ambientale e il green lawyer. Purtroppo in Italia, se da un lato abbonda la domanda, scarseggia l'offerta. In sintesi, ci sono ancora poche persone specializzate verticalmente su questi ambiti.