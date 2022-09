Gaglianico: nuovo anno alle elementari e alle medie all'insegna di una migliore qualità dell'aria

70 mila euro: è quanto vale il progetto del Comune di Gaglianico per rendere migliore la qualità dell'aria nelle aule delle medie e delle elementari.

Da inizio anno, tra dieci giorni, gli allievi delle oltre 30 classi delle scuole di queste scuole non saranno più costretti a mettersi una maglia in più in inverno perchè entra l'aria fredda dall'esterno per garantire il ricambio in classe: questo sarà infatti assicurato da un sistema messo a punto dalla ditta Canavisa di Romano Canavese. E non solo.

La presentazione della novità è avvenuta nella mattinata di oggi venerdì 2 settembre in sala consigliare a Gaglianico, alla presenza dei sindaco Paolo Maggia, del suo vice Luca Mazzali, di Francesco Chifari e Alessandro Simonitto di Canavisa e del tecnico comunale Paolo Zoroddu.

"Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato il sindaco Maggia - in quanto non è stato un lavoro semplice, ma volevamo puntare a un progetto che migliorasse la vita degli allievi, che non fosse a sè, e abbiamo usato i fondi Covid dello Stato per garantire un ambiente più sicuro ai ragazzi con la ventilazione meccanica. Ma non solo".

A entrare nei dettagli del progetto sono stati poi i rappresentanti di Canavisa, la ditta che ha installato il sistema, che hanno spiegato come la novità che riguarda la scuole di Gaglianico riguardi anche indirettamente il riscaldamento: il sistema permette infatti il risparmio energetico con la gestione intelligente della temperatura. Il sistema è infatti sia in grado di scaldare l'aria che arriva da fuori che di raffreddarla.