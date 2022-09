Dal momento che acquistare un veicolo può risultare particolarmente oneroso, tutte le persone cercano di risparmiare almeno quando si tratta di andare a demolirlo. E questo è possibile farlo grazie al fatto che ci sono delle procedure che consentono la rottamazione gratuito furgoni. Effettivamente abbiamo tutti i presenti te quando possono essere invasivi a livello di spazio occupato i furgoni, e sicuramente c’è molto più materiale e dunque ingombro rispetto ad una vettura classica. Quindi può sembrare strano che si riesca a trovare il modo di far demolire il proprio furgone senza spendere nulla. Invece, proprio per agevolare le persone a sostituire i veicoli inquinanti, magari obsoleti, senza disperderli nell’ambiente, è stata istituita tutta la filiera virtuosa che fa capo a un centro per la demolizione. C’è anche una soluzione alternativa al centro per le demolizioni che è costituito da un classico concessionario che vende furgoni.

Difatti, se dopo la rottamazione del nostro furgone avessimo il desiderio di acquistarne uno nuovo, chiaramente meno inquinante e comunque che abbia determinate caratteristiche, potremmo usufruire degli incentivi statali. Di solito si tratta di uno sconto di qualche migliaio di euro che viene immediatamente detratto all’acquisto di questo furgone nuovo che appunto deve però possedere determinate caratteristiche. Questo è chiaro che significa che è rispetto all’acquisto del furgone nuovo siamo molto vincolati e non possiamo comprare ciò che ci interessa se quello che ci interessa è un furgone magari usato appunto. Ma se la proposta commerciale ci può andare bene, basta semplicemente dare il nostro vecchio furgone e ricevere questo sconto importante, quindi non solo non andremo a pagare la rottamazione ma addirittura ci guadagneremo in questo caso.

Come è possibile non pagare loro rottamazione

Se invece non vogliamo acquistare un nuovo furgone, oppure ne abbiamo già in mente uno usato, oppure non ci sono degli incentivi interessanti e quindi vogliamo aspettare in generale a fare un acquisto, possiamo rivolgerci per la rottamazione ad un centro per le demolizioni. In questo caso avremo a che fare con dei professionisti che ci aiuteranno prendendo direttamente in carico il nostro furgone, tutti i documenti necessari di proprietà annessi che ci rilasceranno un certificato per la rottamazione.

L’unica cosa che probabilmente andremo a pagare saranno le pratiche burocratiche e ovviamente il ritiro domicilio, che ha un costo rispetto ai chilometri percorsi. Per il resto ogni altra forma di servizio erogato sarà gratuita e se ci pensiamo sono tanti perché comunque i professionisti del centro per le demolizioni seguiranno tutta la parte burocratica ma anche lo smantellamento vero e proprio del nostro furgone, fino a che dire sono ne rimarrà più nulla. Il motivo per cui questo servizio è gratuito è che comunque il centro per le demolizioni è autorizzato ad operare in tal senso e può estrarre dal nostro furgone tanti pezzi di ricambio che in seguito riuscirà a piazzare sia in sede di vendita che in sede di utilizzo per riparazioni di altri mezzi.

Oltre i pezzi di ricambio si andranno a recuperare anche i materiali, per la stragrande maggioranza.