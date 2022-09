FM dental, ritorno al lavoro con un sorriso da Vip

Finite le vacanze si torna al lavoro. Dimenticata la spiaggia, dimenticata la montagna e le serate senza pensare agli appuntamenti del giorno dopo in agenda, si torna alla serietà e a pensare al proprio look. Qualche dritta per come presentarsi al meglio senza troppo impegno?

FM Dental propone lo sbiancamento dei denti, come pure il ricorso alle faccette dentali o all'ortodonzia invisibile, o anche tutte e tre le scelte, l'una non esclude infatti l'altra.

Per quanto riguarda lo sbiancamento, il percorso comprende una prima visita in cui dal suo staff specializzato viene eseguita una valutazione del cavo orale, l'igiene dentale con tutte le strumentazioni di ultima generazione, quindi si può scegliere tra “illuminante”, “professionale” e “domiciliare”. Il primo perfetto in termini di risparmio di tempo, nel secondo caso il risultato è invece migliore anche in termini di durata nel tempo. Nel caso del domiciliare, al paziente vengono consegnate delle mascherine di contenzione munite di serbatoio e un kit di siringhe sbiancanti.

Le faccette dentali sono invece efficaci contro l'ingiallimento dei denti, se si desidera migliorare la forma e gli spazi tra un dente e un altro, per casi gravi di bruxismo e discromie dello smalto non trattabili e restauro da traumi dentali. Le tipologie sono diverse: possono variare a seconda del materiale scelto, che si tratti di ceramica, disilicato e composito. L’utilizzo del materiale della faccetta dentale è deciso dal dentista dopo un’attenta analisi in base al caso clinico. Le faccette più utilizzate sono comunque o in ceramica o disilicato, poiché hanno lunga resistenza.

Per quanto riguarda l'ortodonzia invisibile, è invece mirata a correggere il posizionamento dei denti tramite l’utilizzo di una serie di mascherine trasparenti dette aligner (allineatori). Adatto sia agli adulti che agli adolescenti, si può utilizzare quando sono presenti tutti i denti permanenti e anche nel caso di presenza di corone o ponti. E' una tecnica in grado di risolvere problemi come denti storti, mancanza di spazio fra i denti, morsi aperti e profondi, morsi crociati, che agisce praticando piccoli e graduali movimenti. La durata del trattamento dipende da paziente a paziente ma in ogni caso può variare dai 6-12 mesi ai 18 -24 mesi.

Per info o fissare appuntamento puoi chiamarci o compilare il form: https://www.dentistaabiella.it/contatti/

Ricordiamo che l’appuntamento di Prima Visita Odontoiatrica è gratuita.

FM DENTAL è a Biella in via Tripoli 10

Telefono 015 20666

Pagina Facebook https://www.facebook.com/FM-Dental-Dentista-Biella-103797985203594