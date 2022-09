Troppi cinghiali e allarme peste suina: in Piemonte è caccia agli ungulati anche di notte

I cinghiali sono troppi. E c'è l'allarme peste suina. E la Regione interviene con un'ordinanza che prevede che: "La caccia di selezione al cinghiale possa essere effettuata anche nelle ore notturne, previo utilizzo di strumenti per la visione notturna che facilitano la selezione degli individui".

Nel dettaglio, l'ordinanza prevede che il cacciatore, che intenda esercitare l’attività venatoria alla caccia di selezione al cinghiale in qualunque ATC o CA, diverso da quello di ammissione, debba richiedere all’Ente di Gestione la relativa autorizzazione. Gli ATC o CA rilasciano entro 48 ore dalla richiesta, la relativa autorizzazione senza oneri economici aggiuntivi. Non solo: gli appostamenti temporanei e le altane potranno essere posizionate a una misura non inferiore a 50 metri dal confine dell’Area Protetta informando l’Ente Gestore.

Al fine di garantire una più capillare attività di depopolamento Province e Città Metropolitana di Torino, ATC, CA, Associazioni agricole e venatorie, Enti Gestori delle Aree Protette garantiscono la necessaria attività di formazione specifica calendarizzando, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, corsi di abilitazione (cinghiale attività faunistica), che si dovranno tenere con cadenza quindicinale a partire dalla seconda decade di settembre 2022.