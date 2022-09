La tragedia di Briancon scuote anche Biella: la segnalazione di un lettore di una tapparella pericolante

Solo pochi giorni fa, una giovane piemontese in vacanza, moriva per una persiana cadutale addosso….In piazza Cucco a Biella Piazzo da mesi è presente questa tapparella che penzola dal bellissimo stabile “CASA SU TRAVI IN LEGNO SEV. XIV” n.8…Mi sembra quantomeno urgente il mettere in sicurezza l’area, vista la vicinanza ad un locale molto frequentato.