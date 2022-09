Il grazie della Domus a Ugo Mosca: "Ci ha regalato momenti bellissimi questa estate", FOTO

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, a febbraio 2020, i ragazzi alla Cooperativa Domus Laetitiae di Sagliano Micca, hanno dovuto subire numerosi cambiamenti relazionali e sociali. Attività educative e ricreative completamente o parzialmente sospese, distanziamento sociale, mascherine, misure sanitarie e di igiene che hanno rivoluzionato la loro e la nostra vita. Sono stati catapultati in una nuova realtà, senza sapere quando e come avrebbero potuto riappropriarsi della loro quotidianità. Dopo tante faticose rinunce quest’anno, finalmente, si è potuto riorganizzare i soggiorni estivi. Esperienze preziose che ci hanno permesso di vivere e godere di qualche giorno spensierato in compagnia di amici e operatori.

Per questo la Cooperativa Domus Laetitiae di Sagliano Micca vuole ringraziare di cuore il suo grande amico dott. Ugo Mosca che, grazie alla sua generosa bontà e al suo altruismo, ha fatto sì che tutto ciò si realizzasse, permettendoci di vivere meravigliose vacanze a Saint Barthelemy, in Valle d’Aosta, a Ceriale, in Liguria, e a Grado, in Friuli. "In questi luoghi -raccontano dalla Domus - qualcuno ha provato per la prima volta a dormire fuori casa, qualcuno ha rivisto il mare dopo tanto tempo, qualcuno ha potuto passeggiare al fresco in montagna. Un gruppo, che durante l’anno partecipa ad un laboratorio di Dibattito sportivo, che avvicina le persone allo sport attraverso la condivisione di storie, regole e filmati, ha potuto partecipare all’esperienza “TRE GIORNI DA CAMPIONI” prendendo parte al Memorial “Roberto del Fabbro” a Campolongo al Torre e alla partita del cuore “Gli amici di Giancarlo” a Cervignano del Friuli".