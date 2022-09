Teodoro Soldati Trophy, guidano la classifica l’azzurro Federico Randazzo e il ceco Jakub Janda

All’alba delle 7,30 il drive dell’olandese Ian Groenendijk ha aperto ufficialmente la 15esima edizione del Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy che cerca l’erede di uno dei tanti giovani passati dagli insidiosi green del Golf Club Biella “Le Betulle” per diventare stelle del golf mondiale.

Al termine della prima giornata guidano la classifica con lo score di 69 (-4) l’azzurro Federico Randazzo e uno dei favoriti della vigilia il ceco Jakub Janda (handicap -5.4). Filippo, che veste i colori del Golf Picciolo in Sicilia, ha portato a termine un giro di grande solidità con ben 6 birdie e soli 2 bogey nei par 3 delle buche 5 e 10: <<Oggi ho giocato molto bene e spero di confermarmi domani – ha detto l’allievo di Giuseppe Marra -. Ho trovato il campo più semplice rispetto allo scorso anno quando purtroppo non avevo passato il taglio>>.

Jacub, partito dal tee della buca 10 con un mix di potenza e precisione, ha chiuso con lo score di 69 (-4) con birdie alle buche 11, 15, 17, 4 e 7 e un solo bogey alla 1 (con 3 putt). <<Sono felice, ho giocato bene, è stato un buon esordio>>, ha detto telegrafico alla fine Janda che ha 16 anni, è tesserato per il club Mannheim-Viernheim e in stagione ha già vinto lo Sloveniain International Junior Championships e la Czech Extra League. Ottima prova di Bruno Frontero (Royal Park) che con 70 (-3) insegue al 3° posto i leader di un solo colpo: <<Sono contento del mio gioco in un campo che patisco – ha spiegato il portacolori del Royal Park -, a parte qualche “cavolata”, in particolare al par 3 della buca 5 dove ho fatto doppio bogey, è stato un buon giro con 6 birdie>>.

Bene anche il suo compagno di squadra Giovanni Binaghi (Monticello) che ha consegnato una carta di 71 (-2) per piazzarsi in quarta posizione: <<Sono moderatamente soddisfatto – ha detto l’allievo di papà Alberto -, comunque ho iniziato e finito bene con birdies alle prime (buche 10 e 11 ndr) e ultime due buche (buche 8 e 9 ndr)>>. Appaiati al 4° posto anche l’inlgese Monty Holcombe e il migliore dei sudafricani Fabrizio De Abreu. Bravi il norvegese Christian Hansen, il francese Ilan Soave-Marabanian e il danese Emil Boerrestad Herstad che sono stati i migliori delle partenze del mattino con 72 (-1) piazzandosi al 7° posto in compagnia dello svizzero Ben Steinmann e del romano Giorgio Celani (Olgiata).

Ha chiuso in par (73) al 12° posto anche il quartetto di azzurrini composto da Giovanni Baldioli, Lapo Francesco Bisazza, Biagio Andrea Gagliardi e Filippo Marchi. Solo 21° il n° 1 sudafricano Janko Van Der Merwe con 75 (+2). Oggi sarà già una giornata decisiva con l’assegnazione del Nations’Trophy (guida la classifica con 142 punti Italia 2 con Frontero, Celani, Rimauro, seguita a 2 punti da Italia 1 con Binaghi, Gagliardi e Manassero e a 3 dalla Rep. Ceca) e il taglio che promuoverà i primi 42 della classifica (più gli eventuali pari merito alle ultime 36 buche). Le partenze saranno si invertiranno rispetto a oggi con i migliori per handicap (gli stranieri) e per ordine di merito (gli italiani) subito in campo dal mattino presto sul tee della buca 1.

Dopo due anni forzatamente condizionati dalla pandemia la manifestazione è ritornata sui numeri record del 2019 e ai nastri di partenza si sono presentati 144 giocatori (per oltre 170 richieste) in rappresentanza di 20 nazioni (Italia, Sudafrica, Norvegia, Olanda, Svizzera, Inghilterra, Belgio, Rep. Ceca, Danimarca, Slovacchia, Germania, Francia, Liechtenstein, Galles, Svezia, Irlanda, Finlandia, Slovenia, Scozia e Austria). Il Reply Italian International Under 16 Championship, che è valido per il World Amateur Golf Ranking e per l’EGA European Men’s Amateur Ranking, si è costruito negli anni una solida tradizione di rivelatore di nuovi talenti, e la lista di chi è passato da questa gara per poi spiccare il volo nei tour professionistici si allunga anno dopo anno. Tanto per citare i più noti: Matteo Manassero, Renato Paratore, Haydn Porteous, Thomas Pieters, Matthew Fitzpatrick, Brandon Stone, Paul Dunne, Thomas Detry, Guido Migliozzi, Zander Lombard, Kristoffer Reitan, Matthias Schwab, Marcus Kinhult e buon ultimo Thriston Lawrence che ha appena vinto l’Omega European Masters a Crans Montana.

Il Campionato è dedicato a Teodoro Soldati, giovane promessa del golf azzurro scomparso nel luglio del 2015. Partner dell'evento è Reply, multinazionale leader sui nuovi canali di comunicazione e i media digitali. Ricordiamo che l'accesso del pubblico è libero. Gli orari e le classifiche sono consultabili su www.federgolf.it e www.golfclubbiella.it. dove è anche possibile seguire l'evoluzione della competizione grazie al live scoring.