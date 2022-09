Motori, musica e divertimento: arriva il Veglio 4x4. Domani le Schegge Sparse sul palco

Motori, musica, cene, divertimento, servizio bar. Tutto questo, e molto altro, sarà in programma a Veglio, in occasione del campionato italiano velocità fuoristrada, in scena all'autodromo B. Seletto da domani fino a domenica 4 settembre.

Le verifiche sportive e tecniche inizieranno sabato, dalle 10 alle 13, sempre presso il circuito di Veglio. Dalle 12.30 fino alle 14 prove libere con la prima speciale alle 14.45. Poi seguirà la seconda. In serata, intorno alle 20, premiazioni del Memorial Seletto. Domenica, invece, al via la terza prova speciale alle 10.15; in seguito, sarà il turno della quarta (ore 13.30) e dell'ultima nel pomeriggio. Alle 17, premiazione finale del Trofeo Arcobaleno 2.

Non solo prove su pista ma anche un ricco programma in grado di attrarre appassionati e non. Si comincia venerdì con la cena a base di picanha e grigliata mista, a partire dalle 20. Seguirà, alle 21.30, 4x4 Beer Fest. La serata vedrà il concerto delle Schegge Sparse che proporranno brani e testi del cantante Luciano Ligabue. Un evento particolarmente atteso dal pubblico biellese. Sabato, invece, la grigliata mista e la serata discoteca Number-One saranno gli induscussi protagonisti della sera: si parte alle 20.

Durante tutta la manifestazione sarà in funzione il servizio bar e ristorante. Per info e prenotazioni: 329.2323135 (Denis), 345.9458581 (Luca) e 349.2902608 (Roberto).