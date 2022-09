Al via escursione nelle bellezze della Valle del Gran San Bernardo FOTO

L’escursione targata Evergreenbike ( www.evergreenbike.net) parte dal tranquillo villaggio di Allein a 1253 metri di altitudine in posizione panoramica sulla sinistra orografica del torrente Artanavaz nella Valle del Gran San Bernardo, soprannominata “Coumba Freida” (valle fredda) per le brezze gelide che spirano dai versanti della vallata. Il comune si trovava sull’antica Via dei Salassi, una delle arterie principali del traffico d’oltralpe che portava all’odierna Martigny, in Svizzera. Il piccolo centro montano, di origine romana, deve probabilmente il suo nome al latino ad lignum, l’intaglio del legno era infatti l’attività prevalente durante i mesi invernali, quando non era possibile praticare l’agricoltura.