Una camminata ludico motoria a favore della Casa dell'Autismo di Candelo. La manifestazione, in programma domenica 4 settembre, si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti. La gara prevede un percorso di 6,5 chilometri e la partenza avrà luogo alle 10 presso il parcheggio di Gabba Salumi, in via Sandigliano 43, a Candelo. Al termine della corsa, spuntino per tutti.