90 runners al 13° giro delle Risaie, arrivo a pari merito per Riva e Bosio FOTO

Nuovo appuntamento sportivo per i runners biellesi. Si è da poco concluso il 13° giro delle risaie, in scena ad Arro, la suggestiva frazione di Salussola. 90 i partenti alla corsa podistica non competitiva di circa 5 chilometri. A pari merito, al traguardo, sono arrivati Matteo Riva e Fabio Bosio, seguiti a ruota da Gianpaolo Gisabella e Marco Deusebio. Tra le donne, invece, Tiziana Borri ha avuto la meglio su Emanuela Trinchero e Anna Vannelli.