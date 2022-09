60 runners alla Strasandigliano, serata all'insegna dello sport e della condivisione FOTO e VIDEO

Serata all'insegna dello sport per la Strasandigliano 2, manifestazione podistica non competitiva realizzata da Claudio Canatone (in collaborazione con il gruppo podistico alicese) e andata in scena ieri sera, 31 agosto, nel comune di Sandigliano.

Alla partenza si sono dati appuntamento 60 runners che, intorno alle 19.30, sono partiti dall'oratorio di Sandigliano per affrontare un percorso di circa 5,5 chilometri. Alla fine, Giulio Curatitoli ha tagliato per primo il traguardo, precedendo Simone Zorio e Marco Deusebio.

Tra le donne, invece, ha spiccato Silvia Signini, che ha avuto la meglio su Cristina Pieri e Martina Perot. Al termine della gara, premiazioni e ristoro condiviso per un evento particolarmente apprezzato da tutti i podisti presenti.