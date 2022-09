Festa dell'Unità al Mercato Coperto di Cossato, tre giorni di incontri e convivialità

Dopo questi due anni di "fermo" causato dalla pandemia, tornerà a svolgersi la tradizionale Festa dell'Unità di Cossato, che sarà Festa Provinciale.

“L'emergenza sanitaria ci ha obbligati ad imparare ad usare meglio i mezzi di comunicazione telematici, ma nulla è meglio del confronto diretto, del guardarsi negli occhi e del parlarsi di persona – spiegano gli organizzatori - Per questo, insieme al circolo Pd di Cossato, la comunità democratica provinciale si riunirà in queste tre giornate di settembre per discutere di politica, approfondire i temi di attualità e per il bisogno ed il piacere di stare insieme godendo di buon cibo e musica. I momenti di convivialità si svolgeranno come da tradizione al mercato coperto di Cossato, mentre gli incontri tematici e politici si svolgeranno a Villa Ranzoni”.

Questo il programma della Festa

Venerdì 9 dalle 17 alle 19 Villa Ranzoni

ISTRUZIONE E FAMIGLIE Come cambia l'educazione, l'istruzione sociale, lo sguardo verso il futuro.

Con la partecipazione di: Rita Rossa Candidata PD per il Senato - Piemonte 2. Rinaldo Chiola Candidato PD per la Camera dei Deputati - Piemonte 2 e Segretario PD Biellese. Invitati alla discussione i Dirigenti scolastici: Cesare Molinari Istituto tecnico Gae Aulenti. Emanuela Verzella CPIA Biella e Vercelli. I Giovani studenti dei Giovani Democratici. Coordina Paolo Gallana Professore di diritto. Presenta Carlo Lanzone Referente Circoli Segreteria Provinciale PD.

Sabato 10 dalle 17 alle 19 Villa Ranzoni

ELEZIONI ED EUROPA, QUALI SOLUZIONI?

Quali istanze si stanno portando avanti in Europa e quali possibili scenari per il futuro? Incontro con Brando Benifei Europarlamentare e capo delegazione PD Intervengono: Paolo Furia Segretario Regionale PD. Rinaldo Chiola Candidato PD per la Camera dei Deputati - Piemonte 2 e Segretario PD Biellese. Imprenditori locali e Cooperazione. Conduce Greta Cogotti Referente Diritti Segreteria Provinciale PD

Domenica 10 alle ore 11 Mercato Coperto

PNRR ED ELEZIONI Come cambierà lo scenario dei finanziamenti e dei progetti dopo il 25 settembre.

Intervengono: Enrico Borghi Candidato PD per il Senato. Federico Fornaro Candidato PD per la Camera dei Deputati. Mariella Moccia Candidata PD per la Camera dei Deputati e Segretaria PD Vercelli Rinaldo Chiola Candidato Pd per la Camera dei Deputati e Segretario PD Biellese. Presenta: Carlo Lanzone Membro Segreteria PD Provinciale e Circolo PD Cossato. Seguirà il pranzo.

Ore 17 Assemblea Giovani Democratici.

Ore 18 Tavola Rotonda Democratiche.

FAMIGLIA, LAVORO, POLITICA QUALE CONCILIAZIONE? Intervengono: Emanuele Ramella Pralungo Presidente della Provincia di Biella. Ilaria Sala Consigliera di Parità della Provincia di Biella. Rinaldo Chiola Candidato Pd per la Camera dei Deputati e Segretario PD Biellese. Alessandra Musicò Referente Democratiche. Conduce: Giovanna Prato Avvocata Giuslavorista.