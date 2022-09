A Tollegno si rinuncia allo stipendio da amministratore per aiutare il paese

Una bella notizia arriva dal comune di Tollegno, dove la giunta comunale ha rinunciato all'emolumento creando un fondo di solidarietà a favore della comunità. Un piccolo gesto che, anno dopo anno, si rinnova, in silenzio, senza proclami sui giornali o sui canali social.

A nostra domanda, arriva, infatti, la spiegazione del sindaco Pier Giuseppe Acquadro: “Non è una novità, da tempo portiamo avanti questa iniziativa. Dagli assessori ai consiglieri comunali: tutti noi crediamo che sia una scelta di principio, cioè dimostrare alla popolazione che siamo al loro servizio per il bene del paese”.

Nello specifico, la giunta ha rinunciato all'aumento dell'emolumento, come previsto dalla legge. Ma non il primo cittadino. “Da qualche anno è cambiata la normativa – sottolinea Acquadro – e non posso farlo per legge. Ma una volta percepito, una buona parte dello stipendio da sindaco, lo destino al fondo, pagandoci le tasse aggiuntive. Agendo così, siamo riusciti a finanziare, in parte, i lavori al parco giochi di Tollegno. È una politica che funziona, che proseguirà negli anni a venire”.