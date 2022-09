Caro energia, Orleoni Anef Piemonte: “A queste condizioni, a rischio la stagione invernale anche a Bielmonte"

“Non c’è tempo da perdere e non possiamo aspettare le elezioni e il nuovo Governo, bisogna intervenire subito sui rincari dell’energia che mette in ginocchio il futuro della montagna”, è l’allarme lanciato da Valeria Ghezzi presidente di ANEF, Associazione Nazionale Esercenti Funiviari, che chiede che il tema energetico venga messo in cima all’agenda elettorale. Danilo Chatrian, presidente di ANEF Valle d’Aosta: "Siamo a costi triplicati rispetto all’ante crisi e non è detto che ad autunno non ci siano ulteriori aumenti. Inevitabilmente questo avrà ripercussioni sulle tariffe degli skipass".

Il caro energia rischia di far saltare il banco della prossima stagione sciistica. Questo smisurato aumento dei costi non potrà essere scaricato sugli utenti. Il tema è visto con preoccupazione da tutti i gestori di stazioni sciistiche, dalle Dolomiti alla Valle D’Aosta fino all’Appennino.

Sulle Alpi Occidentali le preoccupazioni sono le medesime: “Già quest’estate abbiamo fatto girare gli impianti con costi fuori da ogni logica - ha commentato Giampiero Orleoni, presidente di ANEF Piemonte e direttore Icemont che gestisce gli impianti a Bielmonte - . In vista dell’inverno non sappiamo veramente dove andremo a finire. Di certo per noi può diventare davvero insostenibile, con prezzi a questi livelli non so cosa potremmo fare, potrebbe diventare controproducente aprire. Noi chiaramente offriamo un servizio che non è essenziale, se ribaltiamo il costo sugli utenti chiaramente avremo un’affluenza minore. Una parte della soluzione potrebbe essere quella di far riconoscere le società impianti come aziende energivore”.

L'anno scorso è stata una bella stagione, ma se riavvolgessimo in nastro con i costi di oggi la stazione di Bielmonte non avrebbe aperto: "La prima voce come per tutte le attività per noi è il personale - spiega Orleoni - la seconda è l'energia elettrica. Le stazioni grandi hanno incassi maggiori, noi ci troveremo a usarlo praticamente tutto per pagare le bollette, e il personale? Giusto qualche giorno fa mi è stato riferito che a Limone Piemonte la bolletta di luglio è arrivata 4 volte rispetto a quella dello stesso periodo dell'anno passato. E' un disastro".

Gli impianti a Bielmonte stanno girando. Si lavora alla manutenzione e al collaudo per la stagione invernale. Ma l'incertezza sull'apertura è davvero grande al momento. "Già ora stiamo spendendo tantissimo - conclude Orleoni - aspettiamo a vedere cosa capita, speriamo che cambi qualcosa".