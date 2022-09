Il Coro Noi Cantando ospita i Mezzotono per un compleanno speciale

Dopo due anni di pausa forzata, torna la rassegna in teatro a Cossato. L’ultima rassegna, quella del 2019, era stata l'occasione per festeggiare i 25 anni di attività del Coro Noi Cantando. Per il coro non è stato un traguardo ma una tappa del percorso artistico intrapreso e in cui vanno ad inserirsi sempre tantissime nuove idee da realizzare.

Purtroppo, la pandemia, per il coro, non solo è stata una battuta di arresto di tutti i progetti, ma si è portata via Vitaliano Zambon, fondatore e direttore. Dolore e sgomento hanno messo a dura prova il gruppo, che non si è comunque arreso. “Vitaliano non l'avrebbe accettato - dice Monica Magonara, già vice, e ora direttore - Insieme ad Andrea Cracco, il nostro tastierista, ho cercato di affrontare il momento dando l’opportunità a tutti i coristi, noi compresi, di ritrovare quella emozione del cantare e divertirsi insieme. Non è stato semplice, ma con impegno, passione e un po' di goliardia, i risultati si sono raggiunti”.

I Noi Cantando tornano così ad emozionare il proprio pubblico con la tradizionale Rassegna al teatro di Cossato. Ospiti di quest'anno, saranno i “Mezzotono, piccola orchestra italiana senza strumenti”, un gruppo vocale pugliese che mescola perfettamente humor e musica a cappella. Il gruppo, che è già stato loro ospite in un’edizione di molti anni fa, imita gli strumenti con le sole voci e propone uno spettacolo musicale ironico, ma garbato che sorprende e diverte il pubblico, facendo scoprire le potenzialità e la magia delle voci. I Mezzotono si sono esibiti non solo in Italia, ma in festival, manifestazioni e appuntamenti televisivi in tutti i Continenti, in più di 60 Paesi. Monica Magonara conclude ricordando che l’appuntamento a cui non mancare è il 7 ottobre, compleanno di Vitaliano.

Quale regalo migliore di una festa in musica? Lo spettacolo, reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Cossato e al supporto di molti sponsor locali, si terrà quindi venerdì 7 ottobre al teatro comunale. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere al coro Noi Cantando (info@noicantando.it) oppure telefonare ai seguenti numeri: 340.5234385- 339.7991871.