Domenica si parte alla scoperta delle misteriose edicole funerarie

L'Associazione Culturale "White Rabbit Event" domenica 4 settembre dalle 15 alle 17 ha organizzato un tour esoterico alla scoperta delle misteriose edicole funerarie sparse nel bosco e delle importanti opere artistiche ricche di simboli, segreti e messaggi dall’aldilà.

“L'arte funeraria celebra la Vita e rammenta le gesta di coloro che hanno varcato il velo della materia, ci insegna a percepire la magia dell'esistenza con lo sguardo rivolto alla caducitá. Passeggiare in un cimitero monumentale ci dona speranza, conforto e commozione, ci lascia privi di pensieri futili e ricchi di Forza e Amore – spiegano gli organizzatori - Progettato dall’ingegnere torinese Ernesto Camusso e aperto nel 1877, il cimitero monumentale di Oropa si trova in un anfiteatro naturale incassato nella montagna, in un antico sito di devozione pagana, abitato dai Celti e i Liguri, dove si praticavano culti legati alle acque curative e all’adorazione dei massi erratici. Dall’Antico Egitto al mondo dei Templari, passando per i Maestri Comacini e i personaggi influenti del Biellese, fino alla Massoneria operativa e speculativa e i grandi Filantropi, percorreremo un viaggio nel tempo, con il cuore rivolto al pensiero delle loro gesta e lo sguardo all’infinita sapienza. Quali segreti nascondono le edicole funerarie nel bosco? Che cosa indica una civetta posta accanto alla statua di una donna con il capo reclinato? Perchè vi è una Piramide di sienite con un sarcofago? Che ruolo ebbe la Massoneria nel Biellese? Scopriremo la prima tomba sorta nel Cimitero Monumentale Bosco: la Piramide di Quintino Sella, costruita nel 1884, con il suo sarcofago posto al centro che si ispiró alla piramide di Caio Cestio nel Cimitero Acattolico di Roma. E poi altri segreti e simboli verranno svelati nel corso della visita guidata”.

Per info: 3519792609 o scrivi a info@whiterabbitevent.it