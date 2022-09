Maxi tamponamento all'uscita della Superstrada in direzione di Biella. È successo poco dopo le 18 di oggi, 1° settembre: non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto ma stando alle prime informazioni raccolte sarebbero quattro gli automezzi coinvolti.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. Lunghe code si sono formate in prossimità del curvone della Super. Si consiglia di prendere l'uscita per Chiavazza.