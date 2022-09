68enne esce di casa per cercare funghi ma scompare: scatta l'allarme a Cerrione

Esce di casa per andare in cerca di funghi ma non dà più notizie di sé. È successo ieri, 31 agosto, a Cerrione, dove è scattato l'allarme per un 68enne, che non ha più fatto rientro nella sua abitazione.

Sindaco, Polizia locale e Carabinieri si sono subito attivati per rintracciarlo e, alla fine, è stato ritrovato da un agente in un laghetto vicino al paese. L'uomo, trovato in buone condizioni di salute, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in Pronto Soccorso per alcuni accertamenti. Sembra, stando alle prime ricostruzioni, che abbia perso l'orientamento.