Vigliano, prorogata l'iscrizione alla mensa scolastica

Le iscrizioni alla mensa scolastica, che avevano come termine ultimo il 31 agosto, saranno prorogate al 7 settembre per dare a tutti la possibilità, anche ai ritardatari, di iscriversi. Lo scrive il comune di Vigliano Biellese sui propri canali istituzionali.

“Per coloro che vorranno fruire del pasto fin dal primo giorno di scuola, dovranno effettuare l’iscrizione entro il 7 settembre; per le domande presentate oltre il termine sarà possibile fruire del pasto solo dopo l’effettiva accettazione da verificare sul portale del comune – si legge nella nota - Per l’iscrizione occorre collegarsi al sito del comune: www.vigliano.info , servizi on line, e accedere con SPID o con CIE, inserire i dati richiesti ed essere in regola con i pagamenti del servizio”.