Valdilana, da domani lavori di asfaltatura in via Bacconengo (foto dal comune di Valdilana)

Partono domani, 2 settembre, i lavori di asfaltatura di via Bacconengo, nella località di Valle Mosso. Lo annuncia il Comune di Valdilana sui propri canali social: “Grazie all'investimento di 33mila euro. Si prevede di asfaltare per l'intera larghezza il tratto compreso tra i civici 3 (zona parcheggio accessibile) e 98 intersezione con Sp 232. E' pertanto necessario chiudere la viabilità per consentire ai mezzi di effettuare i lavori in sicurezza”.