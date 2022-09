Strada Provinciale Valle Cervo, botta e risposta in Consiglio Provinciale

Le condizioni della Strada Provinciale 100 Valle Cervo, nel tratto tra Sagliano e Piedicavallo, sono state oggetto di un botta e risposta durante il Consiglio Provinciale di martedì 30 agosto, tra il gruppo di maggioranza “Identità e Territorio” ed il Presidente Ramella Pralungo.

La “botta” è stata l'interrogazione scritta presentata da “Identità e Territorio” lo scorso 2 agosto denunciando lo stato di grave ammaloramento delle cunette a bordo strada nel tratto Sagliano-Piedicavallo.

“I Sindaci dei Comuni dell’Alta Valle Cervo – scrive Identità e Territorio - hanno fatto pervenire alla Provincia richiesta di intervento immediato il 15 luglio. Chiediamo, con risposta scritta, al Presidente quando ritiene di intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza, considerato che la SP 100 è una delle principali arterie viabilistiche del territorio, e nel periodo estivo il traffico aumenta significativamente, aumentando il pericolo determinato dallo stato di ammaloramento delle cunette, che inficia la sicurezza del transito degli utenti stradali”.

La risposta, scritta, di Ramella Pralungo è stata letta dallo stesso Presidente nel consiglio di martedì.

“I Sindaci dei Comuni di Rosazza, Piedicavallo e Campiglia Cervo – scrive Ramella Pralungo - hanno trasmesso alla Provincia una richiesta di intervento alle 12.23 di venerdì 15 luglio. La questione è stata presa in carico dagli uffici il successivo lunedì 18 luglio. Il giorno successivo mi sono assentato per un breve periodo per rientrare poi a Biella il 28 luglio. Lunedì 1 agosto ho incontrato il Consigliere Capogruppo Edoardo Maiolatesi, che gestisce la delega al bilancio, per definire su quali interventi sulla viabilità impiegare le risorse provinciali disponibili a bilancio, pari a 240 mila euro. Il Consigliere ha confermato le priorità di intervento risultanti dai sopralluoghi effettuati dal personale provinciale sulla SP 121 Crevacuore-Portula (117 mila euro), SP 200 Zumaglia (33.715 euro), SP 593 Cavaglià (centro abitato) per 73.530 euro . Questi importi, stimati, sono stati aggiornati al prezziario regionale dello scorso luglio, a cui vanno aggiunti IVA ed oneri”

Dopo l'incontro con Maiolatesi, il Presidente ha risposto ai Sindaci di Rosazza, Piedicavallo e Campiglia Cervo: “Vista l’allocazione delle risorse, gli ho comunicato che il servizio Esercizio Infrastrutture per la Mobilità della Provincia ha rilevato i tratti maggiormente danneggiati della SP 100, e che due interventi sono già stati previsti (uno già ordinato e l’altro previsto dopo la realizzazione della condotta per il metano a cura del Comune di Campiglia Cervo). Mentre per i rimanenti interventi (previsti, oggi, in 96 mila euro oltre IVA ed oneri) la Provincia attualmente non ha risorse a disposizione".

“Tale nota di riscontro ai sindaci – continua Ramella Pralungo - è stata trasmessa con posta elettronica certificata alle 12.04 di lunedì 1 agosto, in tempi celeri e appena avute tutte le informazioni necessarie. L’interrogazione di “Identità e Territorio”, datata sabato 30 luglio, è stata inviata alla Provincia con PEC delle 15.36 di lunedì 1 agosto ed assunta a protocollo dell’Ente al n. 16509 in data 2 agosto. L’interrogazione è pertanto stata trasmessa dopo il mio incontro del 1° agosto con il Capogruppo Maiolatesi e dopo che lo stesso Capogruppo non ha ritenuto di modificare le priorità di intervento sulla viabilità per includervi la SP 100”.

“Quanto al contenuto dell’interrogazione, - conclude Ramella Pralungo - si parla di stato di “grave ammaloramento” delle cunette a bordo strada. Tengo a sottolineare che, se dai sopralluoghi effettuati dal personale tecnico provinciale fosse emersa una situazione tale da pregiudicare la sicurezza della strada, la SP 100 sarebbe stata chiusa al transito. Mi preme ancora sottolineare che mi sono assunto personalmente la responsabilità, in quanto Presidente, di comunicare ai Sindaci di Rosazza, Piedicavallo e Campiglia Cervo l’attuale indisponibilità di risorse per poter far fronte a tutti gli interventi evidenziati dai tecnici provinciali, sollevando da tale responsabilità il Gruppo Consiliare “Identità e territorio”, visto che il suo Capogruppo è stato impegnato in prima persona, nella valutazione delle priorità di intervento”.