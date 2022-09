Cimitero di Pavignano, un lettore: "Servirebbe più manutenzione", FOTO

"Capisco che non si possa stare dietro a tutto, ma forse c'è verde, un po' troppo verde tra le tombe nel cimitero di Pavignano. A terra tra una a l'altra c'è un'incuria che se non si fa attenzione rischia di diventare davvero importante. Negli ultimi mesi non ha piovuto molto, ma se inizia come sta facendo in questi giorni tra poco vedremo i cespugli tra i viali".