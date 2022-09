TeamVolley, con Jasmine Riccardi si chiude il mercato biancoblù per la B2

L’arrivo in biancoblù del centrale torinese Jasmine Riccardi chiude ufficialmente il mercato del TeamVolley in vista del suo primo campionato nazionale in Serie B2. Ora il roster è completo, pronto per iniziare la preparazione atletica (data fissata per martedì prossimo 30 agosto) agli ordini di Matteo Preden e sotto l’occhio vigile di coach Fabrizio Preziosa.

«Ho iniziato a giocare a pallavolo all’età di 9 anni nella società del paese, l’Unisport Cavagnolo – si presenta Jasmine Riccardi -, poi intorno all’età di 17 anni ho disputato il mio primo campionato di Serie D fino alla scorsa stagione. Mai più avrei pensato che all’età di 24 anni potessi essere chiamata per fare nuova esperienza in B2 al TeamVolley. Sono consapevole del fatto che compiere un balzo di ben due categorie mi porterà a dover lavorare sodo, perché ho molto da imparare, ma non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti per conoscere le mie nuove compagne di squadra. Forza ragazze per questa nuova stagione!»

Il direttore sportivo biancoblù Marco Motto punta sulle doti umane e sulle prospettive di crescita tecnica della ragazza: «Jasmine Riccardi l’abbiamo incontrata da avversaria nello scorso campionato: è una ragazza in cui il nostro staff tecnico ha visto doti che se sviluppate possono consentirle di giocare in categorie superiori. Ci ha fatto immediatamente percepire una notevole voglia di mettersi in gioco per migliorare e questo, sommato alla sua umiltà, oltre alle sue doti tecniche, è stato uno dei fattori che più ci sono piaciuti e ci hanno spinto a portarla al Teamvolley. Cosa che peraltro, è giusto sottolinearlo, anche lei ha voluto fortemente. Ci aspettiamo soddisfazioni per lei e per la squadra, quindi, per ora, non posso fare altro, a nome mio e della società, che darle il nostro più caloroso benvenuta!».

«Con quest’ultimo, importante tassello completiamo il reparto dei centrali – sottolinea coach Fabrizio Preziosa -. Quello di Jasmine è un profilo reduce da esperienza in categorie inferiori in cui si è distinta come uno dei migliori interpreti del ruolo. Si affaccia nella nostra realtà con grande umiltà, voglia di mettersi in gioco e determinazione, consapevole di dover lavorare duramente e quotidianamente per allinearsi con una categoria superiore. Sicuramente le caratteristiche ideali per inserirsi nel nostro contesto squadra e tirare fuori il massimo del suo potenziale».