Lalli e De Marchi primi alla Cicloscalata Campiglia Cervo Bielmonte FOTO

La Cicloscalata del Programma Alpi Quota 1000, 8^ prova Campiglia Cervo – Bielmonte gara agonistica amatoriale Organizzata dalla Società ASD Pedale Cossatese, che prevedeva come percorso la scalata della SP 115 da Campiglia Cervo al Bocchetto Sessera ed il tratto impegnativo finale della SP 232 da Bocchetto Sessera al Colle Biella, (fine salita a Bielmonte), si è svolta regolarmente con la partecipazione di 62 concorrenti provenienti da Piemonte, Lombardia e Veneto appassionati di queste tipologie di gare in salita in montagna.

Il vincitore assoluto è risultato il Valsesiano Giuseppe Lalli della categoria Senior B Società Guidi Rosa Bike, mentre la prima Donna giunta 29^ è risultata Sabrina De Marchi della Socità VIVI MY DOPING. Il più anziano ultra settantenne categoria Super Gentleman B è risultato il cuneese Vietto Ivo. La Società organizzatrice ringrazia tutti i partecipanti per la forte passione espressa nell’affrontare la difficile competizione, segno non solo della voglia di competere ma anche di essere presenti. Molti i ringraziamenti ricevuti per il corollario organizzativo e la ricca premiazione compresa la consegna ai vincitori di ogni categoria di maglietta ricordo con i loghi Oasi Zegna e Biella Turismo.

La Società inoltre ringrazia tutti che hanno collaborato per il corretto svolgimento della gara, gli Enti locali, Il Sindaco di Piatto per la sua presenza alle premiazioni, i servizi sanitari Volontari 118 di Cossato e medico. servizio motostaffette CO.MALP. I’Oasi Zegna. locali turistici ed alberghieri che hanno collaborato per l’ottima location della gara.