Biella 4 Racing, ecco il “Remember Alberto Caligaris” dedicato al pilota scomparso

Che qualcosa bolliva in pentola lo si era capito da qualche tempo in casa Biella 4 Racing, ma il riserbo era necessario e doveroso da parte dei suoi esponenti, fino al momento di svelare il progetto. Ed ecco che appare così sulla scena il “Remember Alberto Caligaris”, Manifestazione dedicata al compianto pilota e navigatore Biellese, ex vicepresidente e fondatore del Sodalizio Laniero.

“Ce lo eravamo promesso il giorno stesso dell’ultimo saluto ad Alberto”, esordiscono i portacolori B4R, “la sua memoria non doveva andare persa e qualcosa andava fatto. Da qui l’idea di una Manifestazione a suo nome, che in questi mesi ha preso forma ed ora è nella fase finale della sua messa in opera. E per questo ringraziamo anche Paolo Azzi di Corriamo per un Sorriso, impegnandoci a sostenere i loro progetti di solidarietà per donne e bambini”. La Manifestazione in cosa consisterà?

“Il Remember Alberto Caligaris, che si svolgerà domenica 2 ottobre, sarà una passeggiata turistica non competitiva aperta alle autovetture stradali, assicurate, revisionate ed in regola con le attuali Normative in materia, per questo non accetteremo auto con targa prova. Centro nevralgico sarà Palazzo Boglietti ed il suo parcheggio, dove troveremo gli spazi necessari per il tutto. Il programma prevede il ritrovo mattutino con colazione e controllo documenti proprio fra il parcheggio Boglietti ed il suo edificio principale, fra le 8.30 e le 9.30. Dalle 10.00 alle 10.30 il briefing dedicato ai partecipanti, mentre alle 11.00 partirà la prima vettura che farà ritorno dopo il primo giro di una cinquantina di chilometri verso le 12.30. Ricordiamo che le vetture saranno intervallate fra loro da un minuto, e lungo il percorso saranno presenti dei controlli di passaggio con personale dell’organizzazione. Alle 13.00 pranzo, mentre alle 14.30 partirà il secondo giro, in qualche modo diverso dal primo, che si concluderà alle 16.00, sempre presso il parcheggio Boglietti e sempre su di una cinquantina di chilometri, per un percorso totale di poco più di cento lungo le strade della Valle Elvo. Alle 17.00 apericena nell’edificio principale a conclusione della manifestazione, con la consegna di riconoscimenti. Segnaliamo che lungo il percorso vigono le norme del codice della strada, e i partecipanti saranno aperti, chiusi ed intervallati da auto dell’organizzazione”.

Maggiori dettagli per potervi partecipare? “La quota di iscrizione è di 90,00 euro ad autovettura comprensiva di conducente e passeggero, e comprende tutto il materiale necessario all’evento, gadget, colazione, pranzo ed apericena per entrambi. L’eventuale o gli eventuali passeggeri in più avranno una quota di 40,00 euro. Per chi volesse partecipare alla sola apericena il contributo è di 25,00 euro, ma la prenotazione è obbligatoria. Sulla pagina facebook di Scuderia, Biella 4 Racing A.S.D., sono già presenti la locandina con il programma ed il modulo di iscrizione per poter partecipare. Evidenziamo che la Manifestazione è a posti limitati, quindi per chi volesse parteciparvi di darcene informazione fin da subito per evitare spiacevoli sorprese”.

Qualche ultima informazione da dare? “Sì, che la Manifestazione si svolgerà sia in caso di bello che di brutto tempo e nel rispetto delle Normative Covid in essere, sperando in una bella giornata da trascorrere in amicizia e divertimento. Vi aspettiamo!”