Verdi e Sinistra, a Biella si presentano i candidati

Comincia ufficialmente, in mezzo alla gente, la campagna elettorale dell’Alleanza Verdi e Sinistra a Biella. In queste prime settimane le e i militanti di Europa Verde, Possibile e Sinistra Italiana del biellese si sono confrontati per organizzare la campagna elettorale.

Sabato 3 settembre dalle 9 ci sarà il primo “gazebo RossoVerde”, ai Giardini Zumaglini (fronte Chalet) dove saranno presentati alla cittadinanza i canditati alla Camera dei Deputati del collegio plurinominale di Biella, Novara, Vercelli e VCO (circoscrizione Piemonte 2 collegio 1) Antonio Filoni e Stefania Broglia.

“Abbiamo anche deciso che L’Alleanza Verdi Sinistra aderirà e parteciperà al Biella Pride 2022 di sabato 17 settembre” annunciano dal comitato promotore dell’Alleanza Verdi e Sinistra, reti civiche di Biella.