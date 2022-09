La bottega creativa Atelier Cocò dà vita ad una stanza interamente dedicata alle cerimonie

Osservare, creare e dare una nuova vita ad ogni tipo di oggetto: questo è il mestiere di Debora e Giovanna dell’Atelier Cocò che, questa volta, hanno messo in pratica le loro qualità non solo sui prodotti che realizzano ma anche all’interno del loro stesso negozio; infatti, quella che con la precedente gestione era una stanza genericamente dedicata al vestiario e alle borse, oggi si è trasformata in una zona interamente dedicata agli accessori e agli allestimenti per le cerimonie.

Dopo aver cambiato il colore dei muri e del pavimento, illuminando la nuova area con colori chiari, hanno deciso di decorare le pareti con frasi motivazionali che trasmettano condivisione e felicità. All’interno della saletta si potranno trovare bomboniere, decorazioni, accessori da abbinare (ad esempio cappello e pochette) e una piccola area dedicata ad una linea di vestitini per bambini realizzati su misura da una sarta del territorio.

Matrimoni, cresime, comunioni ed eventi di ogni tipologia saranno resi unici dalle creazioni personalizzate e realizzate a mano da Debora e Giovanna: “Abbiamo sempre desiderato mettere l’accento sul fatto che non siamo wedding planner e organizzatrici di eventi, ma la nostra è una bottega creativa che mette a disposizione soluzioni di allestimento e di bomboniere realizzando pezzi unici a prezzi molto competitivi” spiegano. Nelle creazioni delle due artigiane non c’è solo un prodotto finito, ma anche tutta l’emozione di realizzare sul campo un lavoro che, sino ad un paio di anni fa, era una passione unita ad un sogno nel cassetto.

Ma le novità non finiscono qui: in Atelier, da quest’anno, sono iniziati i corsi di cucito; i due corsi svolti nei mesi scorsi si sono rivelati entrambi un grande successo. Sono in programma per metà settembre un corso di cucito base “creativo” ed uno avanzato legato al mondo della moda, che insegnerà ai corsisti come realizzare un capo d’abbigliamento da zero fino al prodotto finito. Per informazioni sui corsi di cucito è possibile contattare direttamente l’Atelier.

Un’altra grande novità di quest’anno sono le realizzazioni in carta: dal mondo dei gioielli all’oggettistica per la casa, questo materiale viene riciclato e lavorato grazie ad una tecnica che prevede la creazione di piccole cannucce di carta che, successivamente, vengono modellate per dare così agli oggetti le forme più svariate. Debora e Giovanna propongono collane di carta - chiamate “Le Parole del Cuore” - accompagnate da dolci frasi personalizzabili, orologi, sottobicchieri, sottopiatti e molti altri prodotti unici.

La bottega di Atelier Cocò si trova a Biella, in via Seminari 2.

È aperta dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:00. Chiusa il lunedì.

Per informazioni: Tel. 353 4346954

Pagina Facebook: www.facebook.com/ateliercoco7

Pagina Instagram: www.instagram.com/ateliercoco7