Cna Biella, Making Stories: la presentazione e l’esposizione delle opere

Making Stories, il progetto del Gruppo Giovani Imprenditori di CNA Biella per far confluire la creatività di soggetti differenti all’interno della stessa comunità, giunge al suo atto conclusivo il 16, 17 e 18 settembre con la presentazione e l’esposizione delle opere inserite in un allestimento che prenderà spunto dalle stagioni dell’anno che, per l’occasione, diverranno le “stagioni di una città creativa”, sfruttando al massimo materiali di riciclo e con il minimo impatto ambientale.

Attraverso immagini e parole chiave il percorso espositivo porrà l’attenzione su alcuni aspetti fondanti dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU.

Tutte le opere realizzate sono frutto di una riflessione profonda su tematiche quali: lotta contro il cambiamento climatico, riduzione delle diseguaglianze, parità di genere, pace, giustizia e sostenibilità.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

Venerdì 16 settembre:

Inaugurazione: dalle 18:00 alle 19:00

Accesso alla mostra: dalle 19:00 alle 22:00

Sabato 17 settembre

Accesso alla mostra: dalle 10:00 alle 22:00

Domenica 18 settembre

Accesso alla mostra: dalle 10:00 alle 18:00

Location: Cittadellarte – Fondazione Pistoletto di fronte al Terzo Paradiso (Via Cernaia, Biella)

INGRESSO GRATUITO