Un'ora di pioggia e le strade di Moncalieri e Nichelino si trasformano in fiumi

Per quanto intensa, è bastata un'ora di pioggia per trasformare le strade di Moncalieri e Nichelino in fiumi.

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 30 agosto, una improvvisa precipitazione ha creato disagi alla circolazione e problemi a chi doveva usare l'auto per spostarsi. Diverse strade dei due comuni alle porte di Torino hanno cambiato aspetto, invase dall'acqua, con molti mezzi che sembravano impegnati a guadare un grosso corso d'acqua piuttosto che impegnati a muoversi tra le strade di due grosse realtà della cintura.

A Moncalieri fuori uso perché allagato il sottopasso di strada Vivero. A Nichelino non è la prima volta che accade in questa estate, contrassegnata dal grandissimo caldo e da poche ma intense precipitazioni. A conferma che sono necessari interventi urgenti per garantire la viabilità, se bastano alcuni minuti di pioggia o la rottura di una tubazione per allagare intere strade, a partire da via Torino.