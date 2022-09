Viaggia in super e si scontra con un'auto ferma a bordo strada FOTO

Stava viaggiando in super, questa sera 31 agosto intorno alle 22, quando in prossimità del confine tra Vigliano e Biella non ha visto in tempo l'auto ferma a bordo strada e l'impatto è stato inevitabile. Al momento non si sa per quale motivo ci fosse un mezzo fermo e se fossero in funzione le quattro frecce per segnalare la sosta. La Polizia presente sul posto si è occupata dei rilievi e degli accertamenti sulla dinamica. Il personale ANAS ha provveduto alla rimozione dei rottami e alla bonifica del manto stradale.

Seguiranno eventuali aggiornamenti