Masserano, due grammi di cocaina nascosti nei pantaloni e rifiuta il test: 40enne nei guai

Nell’ambito dei servizi preventivi messi in campo dai Carabinieri in provincia, una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Cossato ha fermato una persona sospetta alla guida di un furgone in transito sulla SS 142 a Masserano.

Il conducente, un quarantenne già noto agli operanti residente nel Cossatese, è stato sottoposto a perquisizione personale. Il controllo ha dato esito positivo in quanto addosso all’uomo, ben occultata in un risvolto dei pantaloni, gli operanti hanno rinvenuto due grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata ed al soggetto, che ha rifiutato di sottoporsi al test per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, è stato anche sequestrato il veicolo e ritirata la patente di guida.

Dal Comando dell’Arma è partita una comunicazione indirizzata alla Procura della Repubblica ed alla Prefettura di Biella.