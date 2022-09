È di un ferito lieve il bilancio dell'incidente autonomo avvenuto ieri, 30 agosto, a Roppolo. Il conducente, un ragazzo di 22 anni, è stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica del sinistro autonomo.