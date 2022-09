Citofona al vicino ma lo ritrova senza vita in casa: tragedia a Coggiola (foto di repertorio)

Si porta sull'uscio del vicino, citofona per salutarlo e fare due chiacchiere ma non riceve risposta. Entra in casa e lo trova senza vita. La macabra scoperta è avvenuta ieri mattina, 30 agosto, a Coggiola: la vittima è un uomo di circa 76 anni.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, si sono portati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata restituita ai familiari.