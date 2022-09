Un'anziana è stata trasportata in ospedale per alcuni controlli nella giornata di ieri, 30 agosto, a Biella. La dinamica dell'accaduto è in fase di accertamento ma, stando alle prime ricostruzioni, l'80enne avrebbe incrociato il cane di grossa taglia della vicina a passeggio con lei e si sarebbe enormemente spaventata. In seguito, è stata assistita dal personale sanitario del 118, giunti sul posto insieme ai Carabinieri.