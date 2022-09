Crevacuore in festa per la Madonna della Fontana

Il comune di Crevacuore, in collaborazione con la Parrocchia Beata Vergine Assunta, con il Gruppo Manifestazioni Crevacuoresi in Piazza, con la Pro-Loco di Crevacuore presenta il programma delle manifestazioni che si terranno nel mese di settembre in occasione della tradizionale Festa Patronale dedicata alla Madonna della Fontana.

Domenica 4 settembre, al Santuario della “Madonna della Fontana” di Azoglio, Santa Messa delle 11 con pranzo finale. Mercoledì 7 corale Alpin dal Rosa in scena al Polivalente (ore 21.15). Giovedì 8 Santa Messa delle 11 presieduta dall'arcivescovo di Vercelli al Santuario, con pranzo delle 12.30 e concerto serale alle 21.15 con il Maestro Massimo Giuseppe Bianchi al Polivalente. Venerdì 9 nuovo appuntamento musicale mentre sabato 10 al Parco ANA sagra del paese con la Pro Loco alle 19.30. Seguirà l'Erios Junior Jazz Orchestra «Progetto ERIOS».

Infine, domenica 11 settembre, pranzo con picnic alle 12.30 e messa a conclusione dei festeggiamenti alle 17. È previsto un servizio navetta gratuito dal piazzale inferiore al Santuario. L’ingresso a tutti gli spettacoli è libero.